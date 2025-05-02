В ХАМАС заявили о готовности заключить сделку по сектору Газа

Один из лидеров ХАМАС Абдель Рахман Шадид заявил, что палестинское движение готово заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и сейчас ожидает действий со стороны Израиля. Его цитирует ТАСС.

«ХАМАС подтверждает, что готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене (израильских заложников на палестинских заключенных. — «Газета.Ru»), и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи», — сказал Шадид.

По его словам, израильская сторона «препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на ее стороне».

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».