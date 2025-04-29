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ВСУ обстреляли монастырь в ДНР

РИА: ВСУ обстреляли монастырь в ДНР из РСЗО «Град» во время эвакуации
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Evgeniy Maloletka/AP

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно обстреливали из ракетной системы залпового огня «Град» Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Донецкой народной республике во время эвакуации. Об этом рассказал РИА Новости иеродиакон монастыря Диадор.

Он предположил, что украинцы знали о готовящейся эвакуации.

«Только приехали две или три машины с военными, автобусы — и тут начали накрывать нас и «Градами», и ракетами», — поделился священнослужитель.

По словам Диадора, водителю автобуса было приказано увезти мирных жителей, но под обстрелами ВСУ люди не могли выйти на улицу. Спустя три часа обстрел прекратился, удалось эвакуировать пожилых людей.

До этого иеродиакон Диадор рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины за три дня до прихода российских войск пытались принудительно мобилизовать монастырских трудников в территориальную оборону. По его словам, руководство монастыря отказалось отдавать людей, после чего представители СБУ заявили, что «с ними надо заканчивать».

Ранее в ООН заявили, что следят за сообщениями о мобилизации украинских священников.

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