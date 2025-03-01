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ВСУ обстреляли село в Брянской области, пострадал человек

Богомаз: ВСУ совершили минометный обстрел села Ломаковка, пострадал человек
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Stringer/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили минометный обстрел села Ломаковка Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил осколочные ранения. Пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Богомаз добавил, что пострадавшему окажут материальную поддержку. Последствия обстрела устраняют экстренные службы.

25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение, хозяйственные постройки и линия электропередачи. Еще один беспилотник атаковал село Борисовка, после чего на нескольких улицах пропало электроснабжение.

Позже сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Белгороду из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области, повредив дом и автомобиль.

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