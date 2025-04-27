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Украинские войска за сутки выпустили по Белгородской области почти 150 снарядов

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область с применением 149 снарядов
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Настоящий Гладков/Telegram

Украинские военнослужащие в течение суток выпустили порядка 150 снарядов по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате атак никто из мирных жителей не пострадал.

Всего ударам подверглись 19 населенных пунктов в восьми районах Белгородской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для этих целей 149 боеприпасов и 67 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), из которых 22 были уничтожены до попадания в цель.

По словам главы российского субъекта, после атак в регионе зафиксировали повреждения 10 частных жилых домов и шести автомобилей. Кроме того, украинские формирования нанесли урон одному магазину и одному производственному предприятию.

«В Грайворонском муниципальном округе по селам Безымено, Козинка и Пороз выпущено 40 боеприпасов <...> и совершены атаки пяти беспилотников. <...> В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Староселье выпущено 100 боеприпасов <...> и совершены атаки 26 беспилотников», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что ВСУ также нанесли удары по трем селам в Белгородском районе и четырем населенным пунктам в Валуйском округе. Один украинский БПЛА атаковал линию электропередачи в Ивнянском районе, еще два дрона пытались атаковать населенные пункты в Ракитянском и Прохоровском районах. Их сбили с помощью средств противовоздушной обороны.

Также целью стал Шебекинский округ. Здесь зафиксировали атаки с применением 18 беспилотников и девяти снарядов.

Ранее Гладков рассказал, сколько раненых при атаках ВСУ на Белгородскую область остаются на лечении в больницах.

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