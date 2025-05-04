Украинские военные атаковали левый берег Днепра в Херсонской области

В Херсонской области ВСУ нанесли 30 ударов по левому берегу Днепра

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки провели 30 артиллерийских обстрелов населенных пунктов левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

В публикации говорится, что атакам подверглись семь населенных пунктов.

«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 16 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью», — заявил представитель экстренных служб.

Он отметил, что обстрелы затронули Новую Каховку, Каховку, Любимовку, Малокаховку, Алешки, Пролетарку и Корсунку.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украине пригрозили мгновенным ответом в случае несоблюдения перемирия 9 мая.

Сальдо подчеркнул, что если Вооруженные силы Украины продолжат обстрелы, ответ с российской стороны будет незамедлительным.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

Ранее в Херсонской области осквернили памятник Неизвестному солдату.