Украине пригрозили немедленным ответом в случае несоблюдения перемирия 9 мая

Украине пригрозили мгновенным ответом в случае несоблюдения перемирия 9 мая. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Чиновник подчеркнул, что Россия готова соблюдать перемирие только при том условии, если Украина также будет придерживаться его.

Сальдо подчеркнул, что если Вооруженные силы Украины продолжат обстрелы, ответ с российской стороны будет незамедлительным.

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное российским лидером перемирие. Глава Украины посчитал, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Ранее военкор заявил, что Украина может омрачить День Победы терактом.