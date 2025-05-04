Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ

Минобороны: вертолет Ка-52М ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ
close
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил РФ нанес удар по опорному пункту украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило российское Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что опорный пункт был атакован авиационными ракетами по разведанным.

После выпуска ракет экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, добавили в Минобороны.

1 мая военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что важной целью для ВС РФ в настоящее время является взятие под контроль всей территории Донецкой народной республики.

Кроме того, считает он, необходимо создать зоны безопасности на границе Украины с Брянской и Белгородской областями.

В марте эксперт высказывал мнение, что после приостановки военной помощи Украине со стороны США страна может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы.

Ранее военные уничтожили над Черным морем украинские ракеты Storm Shadow и «Нептун».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами