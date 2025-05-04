Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ

Вертолет Ка-52М Воздушно-космических сил РФ нанес удар по опорному пункту украинской армии в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщило российское Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что опорный пункт был атакован авиационными ракетами по разведанным.

После выпуска ракет экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, добавили в Минобороны.

1 мая военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что важной целью для ВС РФ в настоящее время является взятие под контроль всей территории Донецкой народной республики.

Кроме того, считает он, необходимо создать зоны безопасности на границе Украины с Брянской и Белгородской областями.

В марте эксперт высказывал мнение, что после приостановки военной помощи Украине со стороны США страна может потерять Николаев, Одессу, Харьков и Сумы.

Ранее военные уничтожили над Черным морем украинские ракеты Storm Shadow и «Нептун».