Военные уничтожили над Черным морем украинские ракеты Storm Shadow и «Нептун»

Минобороны: ночью над Черным морем сбили 8 ракет Storm Shadow и три «Нептуна-МД»

За ночь средства противовоздушной обороны сбили над Черным морем восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, помимо этого, с 02:00 до 05:00 в акватории моря уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров ВСУ.

Всего за ночь силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над российскими регионами. Большинство — 96 дронов — сбили над территорией Республики Крым, а 47 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.

Министерство обороны РФ также сообщало, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Также добровольческое подразделение «Росич» сообщило, что ВС РФ поразили предприятие Spaitech в городе Одессе на юге Украины. Завод специализируется на производстве беспилотников и время от времени заключает контракты с министерством обороны страны.

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.