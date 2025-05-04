Российский морпех в бою за Горналь в одиночку ликвидировал девять солдат ВСУ

Морской пехотинец российской группировки войск «Север» во время боев за населенный пункт Горналь в Курской области ликвидировал девять бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью ТАСС сообщил военнослужащий морской пехоты Черноморского флота с позывным Боцман.

«Только один наш военнослужащий в стрелковом бою уничтожил девять неонацистов. Один наш морской пехотинец, 32-го батальона», — заявил он.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что группировка войск «Север» в ходе боя освободила населенный пункт Горналь. В ведомстве отметили, что это последний населенный пункт, который контролировали украинские военные.

30 апреля президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ были выбиты из Курской области, однако разрозненные группы противника «еще сидят там в перелесках и норах в полной изоляции». По словам главы государства, украинские военнослужащие просят свое командование об эвакуации, однако вызволить их невозможно, и бойцы ВС РФ предлагают им сдаться.

Ранее в ВС РФ высмеяли заявление Украины об «организованном выводе» ВСУ из Курской области.