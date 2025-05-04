Средства ПВО сбили беспилотник в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на воскресенье средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник в городе Каменск-Шахтинский.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — сказано в сообщении главы региона.

В ночь на 4 мая Telegram-канал SHOT сообщал, что над Каменском-Шахтинским произошли по меньшей мере пять взрывов. Местные жители рассказали, что над городом также были видны вспышки.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников. А во время атаки беспилотников на Новороссийск пострадала семья из региона. Они въехали в квартиру в ЖК «Кристалл-3» на Суворовской улице всего два дня назад: 40-летние Роман и Кристина приехали в город на майские праздники с девятилетней дочерью и пятилетним сыном. В результате взрыва дрона все члены семьи получили травмы и сильные ожоги.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» об атаке дронов на Новороссийск.