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«Дом пошатнулся»: очевидец рассказал об атаке дронов на Новороссийск

Житель Новороссийска рассказал, что его дом пошатнулся во время атаки дронов
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«Газета.Ru»

Житель Новороссийска Андрей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что его дом трясло во время ночных ударов дронов ВСУ. Он уточнил, что пострадавший от атаки жилой комплекс «Аврора» находится всего в 500 метрах.

«Атака началась примерно в три часа ночи, а рядом с нами прилетело примерно в 4:00. Мы ничего не видели, потому что не выглядывали. Звучала сирена, канонада, база отбивала атаку и, судя по разрывам, успешно. Разрывов было много: после четвертого прекратили считать. Потом была затишка, и через некоторое время дети услышали шум БПЛА, как он зашел на боевой курс и ускорился. И детонацию почувствовали — наш дом пошатнулся, хоть мы и находимся от того здания (пострадавший дом в ЖК «Аврора — «Газета.Ru») в пятистах метрах. Почти год назад было что-то похожее, но там были только катера, а сегодня комбинированная — и катера, и БПЛА».

По его словам, почти сутки в районе ЖК Аврора не было интернета – доступ появился в районе 12.00.

«Я так думаю, что работал РЭБ, потому что на экране телефона показывает 4G, а зайти никуда нельзя: пишет «отсутствует связь», — добавил Андрей.

3 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что после ночных ударов украинских БПЛА по Новороссийску были повреждены восемь квартир в трех многоэтажных домах. Пострадали пять человек, в том числе два ребенка.

Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали и в станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там повреждены частные дома, информации о пострадавших не поступало.

Ранее после атаки беспилотников в Ростовской области загорелись крыши жилых домов.

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