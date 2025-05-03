«Дом пошатнулся»: очевидец рассказал об атаке дронов на Новороссийск

Житель Новороссийска Андрей (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что его дом трясло во время ночных ударов дронов ВСУ. Он уточнил, что пострадавший от атаки жилой комплекс «Аврора» находится всего в 500 метрах.

«Атака началась примерно в три часа ночи, а рядом с нами прилетело примерно в 4:00. Мы ничего не видели, потому что не выглядывали. Звучала сирена, канонада, база отбивала атаку и, судя по разрывам, успешно. Разрывов было много: после четвертого прекратили считать. Потом была затишка, и через некоторое время дети услышали шум БПЛА, как он зашел на боевой курс и ускорился. И детонацию почувствовали — наш дом пошатнулся, хоть мы и находимся от того здания (пострадавший дом в ЖК «Аврора — «Газета.Ru») в пятистах метрах. Почти год назад было что-то похожее, но там были только катера, а сегодня комбинированная — и катера, и БПЛА».

По его словам, почти сутки в районе ЖК Аврора не было интернета – доступ появился в районе 12.00.

«Я так думаю, что работал РЭБ, потому что на экране телефона показывает 4G, а зайти никуда нельзя: пишет «отсутствует связь», — добавил Андрей.

3 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что после ночных ударов украинских БПЛА по Новороссийску были повреждены восемь квартир в трех многоэтажных домах. Пострадали пять человек, в том числе два ребенка.

Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали и в станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там повреждены частные дома, информации о пострадавших не поступало.

Ранее после атаки беспилотников в Ростовской области загорелись крыши жилых домов.