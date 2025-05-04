Жители Каменска-Шахтинского сообщили о взрывах и вспышках над городом

Над городом Каменск-Шахтинский в Ростовской области произошли по меньшей мере пять взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что над городом, помимо взрывов, видны вспышки. Некоторые утверждают, что слышали звук мотора.

По предварительным данным, над городом уничтожают воздушные цели.

В ночь на 3 мая южные регионы России подверглись массовой атаке украинских ракет и беспилотников. По данным Минобороны РФ, общее количество сбитых дронов составило 170, над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников. А во время атаки беспилотников на Новороссийск пострадала семья из региона. Они въехали в квартиру в ЖК «Кристалл-3» на Суворовской улице всего два дня назад: 40-летние Роман и Кристина приехали в город на майские праздники с девятилетней дочерью и пятилетним сыном. В результате взрыва дрона все члены семьи получили травмы и сильные ожоги.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» об атаке дронов на Новороссийск.