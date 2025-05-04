В Запорожье задержали мужчину в нацистской форме

«Страна.ua»: мужчину в нацистской форме и с гранатой задержали в Запорожье

Правоохранители в Запорожье задержали 42-летнего местного жителя, гулявшего по улице в нацистской форме и с гранатой. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Задержанный сказал, что купил военную форму времен Третьего рейха «в шутку». Дома у задержанного провели обыски, там нашил целый арсенал. У мужчины в квартире лежал гранатомет с боеприпасами, пулемет, противопехотную мину.

Помимо этого, в жилище задержанного нашли орден с нацистской символикой.

Недавно жителя Камчатского края привлекли к административной ответственности из-за фотографий его коллекции орденов и наград Германской империи и нацистской Германии.

До этого сообщалось, что россиянка получила штраф за распространение нацистской символики из-за картинки с президентом России Владимиром Путиным в военной форме Третьего рейха. Эту фотографию она сама отправила в онлайн-приемную Генпрокуратуры. После этого фотография была переслана в центр «Э».

Ранее Лукашенко заявил о молодежи, машущей нацистскими знаменами.