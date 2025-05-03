Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На 37 км внутренней стороны МКАД (перед съездом №38) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении канала.

В дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта на 4 км, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Москве жители Патриарших начали собирать подписи для обращения к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой запретить езду на самокатах и мопедах на территории района. По словам жителей района, постоянно перекрывают проезжую часть и подъезды к жилым домам из-за скопления самокатов. Кроме того, местные не могут спать из-за ночного шума от мопедов. Москвичи отметили, что переживают за свою безопасность и боятся попасть в ДТП с самокатом или мопедом на узком тротуаре.

Собирать подписи жители Патриарших будут до середины мая 2025 года, после чего обращение передадут в приемную мэрии.

Ранее в Петропавловске-Камчатском внедорожник протащил пенсионерку по дороге и попал на видео.