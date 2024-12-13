Жители друзской деревни в Сирии захотели присоединиться к Израилю

Жители друзской деревни на юге Сирии высказались за присоединение к Израилю на фоне прихода к власти в Дамаске оппозиции суннитского толка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

На видео, которое публикует Kan, утверждается, что десятки жителей деревни Хадер, расположенной на сирийской границе буферной зоны, на собрании заявили, что стать частью Израиля будет безопаснее для сирийских друзов, чем остаться в Сирии с учетом смены власти в Дамаске.

«Мы хотим присоединения к израильским Голанам, чтобы сохранить нашу честь, и это касается всех окрестных деревень, потому что судьба Хадера – это судьба всего нашего региона», — цитирует издание Ynet одного из спикеров на видео.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.

По утверждению чиновников, в Тель-Авиве существует беспокойство, что представители вооруженной сирийской оппозиции могут захватить военные объекты вблизи Голан и использовать их против Израиля.

Ранее стало известно, что израильская армия создает дополнительную зону безопасности на границе с Сирией.