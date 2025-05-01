Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Духовный лидер друзов в Сирии призвал к вводу международных сил в страну

Духовный лидер друзов в Сирии: мы больше не доверяем правительству
close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Духовный лидер друзов в Сирии Хикмат аль-Хиджри призвал к немедленному вводу международных сил для защиты друзской общины от нападений радикальных боевиков. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Поводом для обращения стали столкновения в Сахнае, где преимущественно проживают друзы.

«Происходящее требует незамедлительного вмешательства международных сил для поддержания мира и предотвращения продолжающихся преступлений», — передает телеканал Al-Mayadeen слова аль-Хиджри.

Духовный лидер друзов также отметил, что после произошедшего в городах Сахная и Джарамана друзская община больше «не доверяет органу, называющему себя правительством». Он подчеркнул, что настоящее правительство не учиняет расправ над своим народом с помощью собственных радикальных банд. Речь, по его словам, о вооруженных формированиях, направленных в города сирийскими властями.

Тем временем власти Сирии заявили, что призывы к вмешательству исходят от сторон, действующих вне рамок сирийского закона, подчеркнув, что вопрос должен решаться внутри Сирии. МВД Сирии заявило о завершении операции в Сахнае и взятии ситуации под контроль.

Ранее США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами