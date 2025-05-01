Духовный лидер друзов в Сирии призвал к вводу международных сил в страну

Духовный лидер друзов в Сирии: мы больше не доверяем правительству

Духовный лидер друзов в Сирии Хикмат аль-Хиджри призвал к немедленному вводу международных сил для защиты друзской общины от нападений радикальных боевиков. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Поводом для обращения стали столкновения в Сахнае, где преимущественно проживают друзы.

«Происходящее требует незамедлительного вмешательства международных сил для поддержания мира и предотвращения продолжающихся преступлений», — передает телеканал Al-Mayadeen слова аль-Хиджри.

Духовный лидер друзов также отметил, что после произошедшего в городах Сахная и Джарамана друзская община больше «не доверяет органу, называющему себя правительством». Он подчеркнул, что настоящее правительство не учиняет расправ над своим народом с помощью собственных радикальных банд. Речь, по его словам, о вооруженных формированиях, направленных в города сирийскими властями.

Тем временем власти Сирии заявили, что призывы к вмешательству исходят от сторон, действующих вне рамок сирийского закона, подчеркнув, что вопрос должен решаться внутри Сирии. МВД Сирии заявило о завершении операции в Сахнае и взятии ситуации под контроль.

Ранее США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций.