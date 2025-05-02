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Израиль атаковал цель у президентского дворца в Дамаске

Нетаньяху: Израиль атаковал цель около президентского дворца в Дамаске
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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац выступили с совместным заявлением, в котором сообщили об атаке на цель около президентского дворца в Дамаске. Об этом сообщает The Times of Israel.

В заявлении отмечается, что атака является «четким сигналом для сирийского режима». Израиль не допустит отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов, говорится в публикации.

30 апреля сообщалось, что израильская авиация атаковала силы общей безопасности Сирии на подступах к Сахная в южном пригороде Дамаска.

7 апреля в западных окрестностях Дамаска — столицы Сирии — произошло несколько взрывов. Израильские самолеты выпустили ракеты по военным объектам, заявили местные власти.

3 апреля стало известно, что десятки мирных жителей и военнослужащих пострадали в результате серии авиаударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по территории Сирии. По данным внешнеполитического ведомства САР, израильские силы в течение 30 минут нанесли авиаудары по пяти районам страны, что привело к практически полному разрушению военного аэродрома Хамы и ранениям десятков мирных жителей и военнослужащих.

Ранее Израиль раскрыл данные о диверсии на подземном объекте в Сирии.

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