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В Минобороны РФ рассказали о групповых ударах по военным объектам на Украине

МО: армия РФ за неделю нанесла семь групповых ударов по объектам на Украине
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в период с 26 апреля по 2 мая нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

По данным ведомства, военнослужащие страны при выполнении боевых задач использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие.

«В результате <...> поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов», — говорится в заявлении.

Также целями стали места производства и хранения БПЛА и безэкипажных катеров, места размещения систем радиоэлектронной разведки. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позиции иностранных наемников.

2 мая добровольческое подразделение «Росич» сообщило, что ВС РФ поразили предприятие Spaitech в городе Одессе на юге Украины. Завод специализируется на производстве беспилотников и время от времени заключает контракты с министерством обороны страны.

Ранее в подполье рассказали о ликвидации в Сумской области солдат ВСУ, бежавших из Курской области.

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