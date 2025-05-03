РИА: в Чернигове ударили по военным, планировавшим проникнуть в Брянскую область

В Чернигове нанесли удар по военным Вооруженных сил Украины, которые планировали проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, по украинским объектам совершили серию ударов.

Также Лебедев говорил, что был нанесен удар по учебному центру авиабазы Вооруженных сил Украины в пригороде Полтавы в центральной части Украины. По его словам, сама авиабаза используется как вспомогательная и для тренировок летного состава, а также обучения операторов беспилотных летательных аппаратов.

Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам на Украине в период с 26 апреля по 2 мая. Для выполнения боевых задач применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие, что позволило поразить предприятия военно-промышленного комплекса, склады и другие военные цели.

Ранее в подполье рассказали о ликвидации в Сумской области солдат ВСУ, бежавших из Курской области.