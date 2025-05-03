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Удар нанесен по учебному центру авиабазы ВСУ в центре Украины

Лебедев: удар нанесен по учебному центру авиабазы ВСУ в пригороде Полтавы
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Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар нанесен по учебному центру авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Полтавы в центральной части Украины. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, сама авиабаза используется как вспомогательная и для тренировок летного состава, а также обучения операторов беспилотных летательных аппаратов.

В Полтаве и ее пригороде также располагаются центры, где происходит комплектация подразделений, а на полигоне выполняются работы по тактической подготовке, рассказал Лебедев.

23 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что несколько районов Полтавы оказались обесточены после налета дронов. Авторы канала предположили, что целями атак были энергетические подстанции в городе.

В конце марта Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России поразили авиабазу ВСУ в Полтавской области.

Ранее сообщалось, что США хотят поддерживать Украину, несмотря на позицию Трампа.

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