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Подполье сообщило об ударах по аэродрому и авиабазе в двух областях Украины

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили авиабазу ВСУ в Полтавской области
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Stringer/dpa/Global Look Press

ВС России поразили авиабазу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Полтава – четыре прилета. Сообщают, что попали по авиабазе. Замечено: с авиабазы в последнее время часто взлетают самолеты курсом на восток. В Сумской области их видят пролетающими над Ворожбой», — рассказал он.

Кроме того, ударом ВС России в Житомирской области была поражена военная авиабаза Озерное, добавил представитель российского подполья.

29 марта Лебедев сообщал, что несколько ударов нанесено по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) на Украине. После попадания снаряда, в одном из цехов произошла детонация.

Другой подпольщик сообщал, что в элитной 155-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская» возникли проблемы с вооружением из-за сокращения военной помощи со стороны США и Европы.

Ранее в подполье рассказали об ударах по объектам ВСУ в Киевской области.

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