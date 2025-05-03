Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Общественной палате РФ заявили об атаке ВСУ на Запорожскую область

Рогов: украинские БПЛА и самолеты атаковали Запорожскую область
close
Global Look Press

Самолеты и дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, на территории освобожденной части региона была объявлена ракетная опасность и угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Особое внимание по ракетной опасности: Энергодар, Васильевка, Токмак, Пологи, Мелитополь, Приморск и Бердянск», — говорится в заявлении.

Рогов уточнил, что украинские войска подняли в небо около 10 самолетов. Речь идет о воздушных судах, способных нести дальнобойные ракеты Storm Shadow / SCALP-EG британско-французского производства.

Как отметил общественный деятель, также ВСУ могут нанести удары и по другим российским регионам. Среди них — Херсонская и Ростовская области, Луганская народная республика, Краснодарский край и Донецкая народная республика.

Утром 3 мая министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны сбили 170 украинских БПЛА. В Республике Крым перехватили 96 беспилотников, в Краснодарском крае — 47, в Ростовской области — девять. По восемь дронов уничтожили над Курской и Брянской областями и еще два — в Белгородской области.

Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы 14 безэкипажных катеров ВСУ. Здесь же системы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow и три ракеты «Нептун-МД».

Ранее в Краснодарском крае засняли атаку украинского БПЛА на жилой дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами