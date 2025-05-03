В Общественной палате РФ заявили об атаке ВСУ на Запорожскую область

Самолеты и дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, на территории освобожденной части региона была объявлена ракетная опасность и угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Особое внимание по ракетной опасности: Энергодар, Васильевка, Токмак, Пологи, Мелитополь, Приморск и Бердянск», — говорится в заявлении.

Рогов уточнил, что украинские войска подняли в небо около 10 самолетов. Речь идет о воздушных судах, способных нести дальнобойные ракеты Storm Shadow / SCALP-EG британско-французского производства.

Как отметил общественный деятель, также ВСУ могут нанести удары и по другим российским регионам. Среди них — Херсонская и Ростовская области, Луганская народная республика, Краснодарский край и Донецкая народная республика.

Утром 3 мая министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны сбили 170 украинских БПЛА. В Республике Крым перехватили 96 беспилотников, в Краснодарском крае — 47, в Ростовской области — девять. По восемь дронов уничтожили над Курской и Брянской областями и еще два — в Белгородской области.

Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы 14 безэкипажных катеров ВСУ. Здесь же системы противовоздушной обороны нейтрализовали восемь ракет Storm Shadow и три ракеты «Нептун-МД».

Ранее в Краснодарском крае засняли атаку украинского БПЛА на жилой дом.