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ВСУ ночью атаковали регионы России беспилотниками трех типов

SHOT: ВСУ атаковали регионы России дронами R15, «Бобер» и «Рубака»

Вооруженные силы Украины минувшей ночью атаковали Краснодарский край и Ростовскую область беспилотниками трех типов. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, для атаки на российские регионы использовали дроны R15, «Бобер» и «Рубака». Предварительно, их запускали из Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей.

Новороссийск также подвергся атаке со стороны украинских войск ночью 3 мая. Вооруженные силы Украины нанесли удары по городу с помощью БПЛА и морских дронов. Момент попадания одного дрона в жилой дом попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

Также канал написал, что ВСУ попытались атаковать российские регионы ракетами Storm Shadow и «Нептун-МД», которые уничтожили в акватории Черного моря. Данные позже подтвердили и в Минобороны РФ.

Этой же ночью в атаке использовали беэзкипажные катера. По данным SHOT, их запускали из Карагвольского залива Одесской области. Часть из них была оснащена ПЗРК на своем борту.

Всего за ночь силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над российскими регионами. Большинство — 96 дронов — сбили над территорией Республики Крым, а 47 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем.

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.

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Атаки БПЛА на Россию
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