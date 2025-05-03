В Ростовской области отменили опасность атаки дронов

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменили в Ростовской области. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.
«Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области», — говорится в заявлении.
Жителей региона предупредили об угрозе атаки дронов вечером 2 мая. В результате особый режим действовал около восьми часов.
Утром 3 мая Telegram-канал SHOT написал, что российские системы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили 70 украинских беспилотников над регионами РФ. Атакам подверглись Республика Крым, Краснодарский край и Ростовская область.
По информации журналистов, украинские войска пытались нанести удары по шести населенным пунктам в Ростовской области. При этом в поселке Целина из-за падения обломков сбитых БПЛА загорелись два жилых дома.
Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, из одного из поврежденных домов эвакуировали семейную пару с одним ребенком. Второй дом вынуждена была покинуть многодетная семья с тремя детьми. Чиновник подчеркнул, что никто из них не пострадал.
Ранее в Краснодарском крае при атаке украинских беспилотников пострадали четыре человека.