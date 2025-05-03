В Новороссийске повторно объявили воздушную тревогу из-за налета украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака беспилотников (БПЛА). Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке)», — обратился Кравченко к жителям Новороссийска.

В ночь на 3 мая в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов. Одновременно атаки дронов произошли в районе Сухого озера в Темрюкском районе Краснодарского края.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) при падении повредил квартиры в ЖК «Аврора» в Новороссийске.

Ранее власти сообщили об угрозе атаки БПЛА в Ставропольском крае.