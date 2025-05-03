Власти сообщили об угрозе атаки БПЛА в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем Telegram-канале об угрозе атаки БПЛА в регионе.

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал глава региона.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщал о ракетной опасности в городе.

Кравченко призвал сохранять спокойствие и следить за новостями из официальных источников.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что в поселке Целина в Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки дрона.

2 мая Минобороны РФ сообщало, что над двумя регионами России за час сбили восемь украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся высадить десант в Крыму.