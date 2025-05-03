В Северной Осетии объявлена тревога из-за БПЛА

Меняйло сообщил о режиме опасности БПЛА в Северной Осетии

В Северной Осетии объявлена тревога из-за вероятности налета украинских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии. В республике работает Оперативный штаб. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенной информации», — пишет Меняйло.

Он также дал ссылку на правила поведения и советы при внештатной ситуации.

Также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе.

Также Telegram-канал SHOT сообщал, что в поселке Целина в Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки дрона.

2 мая Минобороны РФ сообщало, что над двумя регионами России за час сбили восемь украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся высадить десант в Крыму.