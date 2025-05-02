ВСУ готовятся высадить десант в Крыму

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сосредотачивает свои усилия для атак на северо-западной части Крыма, а не на крупных городах в регионе. Об этом сообщил военблогер Михаил Звинчук в своем проекте «Рыбарь».

Отмечается, что FPV-дроны и беспилотники, координирующие ситуацию, совершают попытки атак на радиолокационные станции, пусковые установки зенитных ракетных комплексов, а также зенитные ракетно-пушечные системы российской армии.

По словам Звинчука, такая ситуация опасна тем, что таким образом ВСУ готовят плацдарм для возможной десантной операции в Крыму. Берега на западе и северо-западе полуострова пологие и удобные для высадки.

Предполагается, что украинские военные готовятся нанести два удара: вспомогательный — в направлении Межводного и Котовского, основной — Евпатории и Новоозерного. При этом Звинчук отметил, что основная цель ВСУ — демонстрация возможностей и создание хаоса в Крыму, для этого не требуется большое количество военных.

Ранее в Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ.