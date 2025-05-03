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В Краснодарском крае и Ростовской области произошли взрывы

SHOT: в Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки дрона
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Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Целина в Ростовской области произошел пожар в жилом доме после атаки дрона. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается о взрывах в Краснодарском крае и Ростовской области. В частности, не менее пяти взрывов произошло над городом Славянск-на-Кубани.

При этом на Украине сообщается о взрывах в Харьковской и Одесской областях.

До этого сообщалось, что силы ПВО сбили беспилотники над Феодосией и Керчью в Крыму. Кроме того, Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщал, что по Крымскому мосту временно перекрыли автомобильное движение.

Российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту рекомендовал туристам использовать альтернативные пути.

По данным организации, рост спроса на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с маем прошлого года.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовятся высадить десант в Крыму.

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