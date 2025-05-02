Системы ПВО за час сбили восемь дронов ВСУ над Россией

Минобороны: восемь беспилотников ВСУ за час сбили над регионами РФ

Над двумя регионами России за час сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, системы ПВО в период с 21:00 до 22:00 мск уничтожили четыре дрона над Крымом и еще четыре — над Брянской областью.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ. В министерстве заявили, что в результате в Республике Крым и над акваторией Черного моря были ликвидированы 89 и 23 беспилотника соответственно, еще четыре БПЛА нейтрализовали в Краснодарском крае и два — в Орловской области.

Также системы ПВО сбили по одному дрону в воздушном пространстве Белгородской, Брянской областей и в небе над акваторией Азовского моря.

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