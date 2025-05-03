По Крымскому мосту временно перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины перекрытия автомобильного движения не называются.

До этого российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту рекомендовал туристам использовать альтернативные пути.

По данным организации, рост спроса на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с маем прошлого года.

Власти Крыма и Краснодарского края в РСТ попросили рассмотреть вопрос увеличения пропускной способности контрольных пунктов и принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников.

Ранее сообщалось, что трассу из Краснодара в Керчь сделают платной.