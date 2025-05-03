Над Феодосией и Керьчю в Крыму произошли взрывы

SHOT: силы ПВО сбили беспилотники над Феодосией и Керчью в Крыму

Над Феодосией и Керчью в Крыму произошли взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, над полуостровом работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Взрывы раздались в Крыму над Феодосией и Керчью. Предварительно, система ПВО сбивает беспилотники ВСУ», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщили, что в небе над Керчью и Феодосией слышны звуки взрывов и видны вспышки. Они рассказали о четырех громких звуках.

До этого Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщал, что по Крымскому мосту временно перекрыли автомобильное движение.

Также российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту рекомендовал туристам использовать альтернативные пути.

По данным организации, рост спроса на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с маем прошлого года.

Ранее российский флот отражал комбинированную атаку на Севастополь.