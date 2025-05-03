Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Феодосией и Керьчю в Крыму произошли взрывы

SHOT: силы ПВО сбили беспилотники над Феодосией и Керчью в Крыму
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Над Феодосией и Керчью в Крыму произошли взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, над полуостровом работают российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Взрывы раздались в Крыму над Феодосией и Керчью. Предварительно, система ПВО сбивает беспилотники ВСУ», — говорится в сообщении.

Местные жители сообщили, что в небе над Керчью и Феодосией слышны звуки взрывов и видны вспышки. Они рассказали о четырех громких звуках.

До этого Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщал, что по Крымскому мосту временно перекрыли автомобильное движение.

Также российский союз туриндустрии (РСТ) из-за пробки на Крымском мосту рекомендовал туристам использовать альтернативные пути.

По данным организации, рост спроса на отдых в Крыму увеличился более чем на 50% по сравнению с маем прошлого года.

Ранее российский флот отражал комбинированную атаку на Севастополь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами