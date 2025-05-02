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Зеленский поручил командованию ВСУ ускорить создание баллистических ракет

Зеленский заявил о важности создания Украиной своих баллистических ракет
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Alina Smutko/Reuters

Украинскому военному командованию поручено ускорить создание собственных баллистических ракет, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша дальнобойность — это четкая и эффективная гарантия безопасности Украины», — заявил украинский лидер в своем видеообращении.

Также он отметил, что подразделения ВСУ якобы все еще присутствуют на территории России.

21 апреля президент РФ Владимир Путин сообщал, что ВС РФ поразили производство новой украинской ракетной системы в Одесской области.

До этого Зеленский заявлял, что США предоставляют Украине информацию о запусках российских баллистических ракет, указывая на направление, но не называя конкретных целей.

Он подчеркнул, что такая информация «критически важна для украинских войск». Зеленский также выразил обеспокоенность, когда возникла угроза длительной заморозки передачи разведданных из Соединенных Штатов.

Ранее на Украине ввели санкции против автора книги о Зеленском.

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