Зеленский заявил, что США передают ВСУ данные о запусках ракет

Зеленский: США передают ВСУ данные о запусках ракет России, но не сообщают цели

США предоставляют Украине информацию о запусках российских баллистических ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит ТАСС.

Украинский лидер уточнил, что Вашингтон передает Киеву данные о «выходах» баллистических ракет, указывая на направление, но не называя конкретных целей.

Он подчеркнул, что такая информация «критически важна для украинских войск». Зеленский также выразил обеспокоенность, когда возникла угроза длительной заморозки передачи разведданных из Соединенных Штатов.

До этого Зеленский заявил, что Украина и США могут в ближайшее время подписать меморандум о намерениях в рамках соглашения о полезных ископаемых.

Глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже на этой неделе. Переговоры продолжаются, несмотря на разногласия по ключевым условиям, включая контроль над активами и механизм возврата финансовой помощи. СМИ сообщают, что Вашингтон снизил долг Украины до $100 млрд, но сохранил требование компенсировать вложения США через совместный инвестиционный фонд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о поездке Трампа на Украину.