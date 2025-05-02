В Минобороны РФ назвали число сбитых за неделю авиационных бомб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS за прошедшую неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, средства ПВО также сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

В Минобороны указали, что с начала специальной военной операции подразделения Вооруженных сил России уничтожили 662 самолета украинских войск, 283 вертолета и 54 891 беспилотник. Кроме того, ликвидировано 605 зенитных ракетных комплексов, свыше 23 тысяч танков и бронемашин, 1554 реактивных систем залпового огня, 24 369 артиллерийских орудий и минометов, а также почти 35 тысяч единиц специальной военной автотехники.

Утром 2 мая Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА над регионами России.

В ночь на пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город подвергся атаке беспилотников ВСУ. Российские системы ПВО перехватили не менее семи летательных аппаратов в небе над городом.

Ранее в МИД РФ заявили о недоговороспособности Украины после атаки на Алешки.