Над Курской областью сработала система ПВО

Над Курской областью сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы Курской области, в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в деревне Кукуевка оказалась ранена 47-летняя женщина. Хинштейн уточнил, что женщина была доставлена в больницу с ушибом, ссадинами шеи и правого плеча.

Врио губернатора также указал, что распространяемая в сети информация о пожаре в Курске якобы из-за атаки БПЛА никак не связана с беспилотниками.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали Курск ракетами. По словам очевидцев, они слышали как минимум два мощных взрыва в районе улицы Широкой, после чего началось возгорание.

1 мая житель Курской области пострадал во время атаки дронов Вооруженных сил Украины в селе Званное.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о групповых ударах по военным объектам на Украине.