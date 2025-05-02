В Северной Осетии отменили опасность атаки БПЛА

В Северной Осетии отменили режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Отбой беспилотной опасности. Оперативный штаб продолжает свою работу», — написал он.

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Северной Осетии в пятницу утром. Меняйло призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным данным.

Кроме того, режим угрозы атаки дронов ввели в Крыму.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в российских регионах за ночь уничтожили более 120 украинских беспилотников при помощи дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сотрудникам ведомственной охраны в РФ разрешили использовать огнестрельное оружие для нейтрализации дронов.