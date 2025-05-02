Хуситы заявили об атаке на военный объект Израиля

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид на севере страны. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Ракетные войска <…> провели военную операцию, совершив удар по авиабазе израильского противника Рамат-Давид, расположенной к востоку от оккупированной Хайфы», — говорится в заявлении.

26 апреля хуситы нанесли удары по авиабазе ВВС «Неватим» на юге Израиля. Операция проводилась с применением гиперзвуковой ракеты «Палестина-2».

В начале апреля йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о нанесении удара беспилотником по израильской военной цели в районе Тель-Авива. По словам представителя вооруженных сил движения Яхьи Сариа, атака была направлена на объект в районе Яффо (расположен в южной части Тель-Авива). Хуситы использовали при этом беспилотник для «уничтожения военной цели». Это не первый такой удар: в марте движение начало атаки на Израиль в ответ на возобновление операции в секторе Газа.

Ранее хуситы заявили, что сбили американский самолет F-18.