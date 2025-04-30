Хуситы заявили, что сбили американский самолет F-18

Американский истребитель F-18 был подбит в результате атаки йеменских повстанцев из движения «Ансар Аллах» (хуситы) на авианосец США Harry Truman в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя хуситов Яхью Сариа.

«В результате операции, направленной против авианосца Harry Truman, <...> был сбит истребитель F-18, а также была предотвращена воздушная атака против нашей страны», — сказал Сариа в беседе с журналистами.

28 апреля появилась информация, что истребитель F/A-18E Super Hornet упал с американского авианосца USS Harry S. Truman в Красное море.

Согласно официальному заявлению военно-морских сил США, во время буксировки F/A-18E команда потеряла контроль над самолетом, в результате он вместе с тягачом упал за борт. Также сообщается, что один из членов экипажа получил незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что хуситы запретили проход британским судам через Красное и Аравийское моря.