Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное».

В настоящее время в подконтрольных Киеву районах Херсонской области режим воздушной тревоги отменен. Других подробностей не сообщается.

В ночь на 2 мая в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье прогремела серия из не менее 28 взрывов. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что звуки стрельбы могут быть связаны с попытками ВСУ сбить российские дроны, которые бьют по военным объектам ВСУ в регионе.

О том, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы до этого сообщил назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что США потребуют, чтобы Россия уступила Украине ЗАЭС и земли у Харькова.