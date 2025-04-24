США потребуют, чтобы Россия уступила Украине ЗАЭС и земли у Харькова

Bloomberg: США хотят, чтобы Россия вернула Украине ЗАЭС и земли у Харькова

Белый дом хочет, чтобы Россия вернула Украине Запорожскую АЭС, допустила украинскую сторону к Днепру и вернула земли в Харьковской области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую атомную электростанцию, обеспечила Украине проход через реку Днепр и вернула оккупированные Россией земли в Харьковской области», — говорится в сообщении издания.

Ожидается, что спецпредставитель США Стив Уиткофф поднимет этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным во время их следующей встречи.

По данным портала Axios, встреча Путина и Уиткоффа может состояться 25 апреля.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников.

Ранее на Западе призвали Европу подготовиться к итогам встречи Путина и Уиткоффа.