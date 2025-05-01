В подконтрольной Украине части Запорожской области произошли взрывы

В подконтрольной Киеву части Запорожской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный властями Украины глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

«Взрывы в Запорожской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:07 по московскому времени.

Спустя несколько минут Федоров добавил, что взрывы произошли в разных районах Запорожья.

В конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вслед за освобождением Курской области от подразделений ВСУ будут возвращены под контроль России все территории субъектов РФ, остающиеся под управлением Киева. В их числе и Запорожская область.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что США потребуют, чтобы Россия уступила Украине ЗАЭС и земли у Харькова.