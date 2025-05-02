В Запорожье прогремела серия взрывов

Рогов сообщил о серии из 29 взрывов в подконтрольном ВСУ Запорожье

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье прогремела серия из 29 взрывов. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов со ссылкой на источники в городе.

«В Запорожье прозвучало не менее 28 взрывов, а также слышна стрельба <...> Сами объекты находятся в ближайшем пригороде областного центра, а также под Днепропетровском», — сообщил Рогов.

Он пояснил, что звуки стрельбы могут быть связаны с попытками ВСУ сбить российские дроны, которые бьют по военным объектам ВСУ в регионе.

О том, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы до этого сообщил назначенный властями Украины глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что США потребуют, чтобы Россия уступила Украине ЗАЭС и земли у Харькова.