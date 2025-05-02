Завод поврежден в Запорожье после ночных взрывов

Локомотиво-ремонтный завод поврежден в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба компании «Украинские железные дороги» в Telegram-канале.

Отмечается, что возникший пожар удалось потушить только к утру 2 мая. Никто не пострадал.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 2 мая в Запорожье произошло 29 взрывов, а также была слышна стрельба. Чиновник пояснил, что звуки стрельбы могли быть связаны с попытками ВСУ сбить российские дроны, которые бьют по военным объектам в регионе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что США потребуют, чтобы Россия уступила Украине ЗАЭС и земли у Харькова.