Пакистанские военные открыли огонь по территории Индии

Индийские военные ответили на стрельбу армии Пакистана в Джамму и Кашмире

Пакистанские военные в ночь на 2 мая открыли огонь из стрелкового оружия на постах вдоль линии контроля в индийском регионе Джамму и Кашмир. Об этом заявили в сухопутных силах Индии, сообщает агентство ANI.

Отмечается, что огонь был открыт вдоль линии контроля напротив районов Купвара, Барамулла, Пунч, Наушера и Ахнур.

Индийские военные ответили пропорциональным образом, говорится в сообщении.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел теракт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее во Франции заявили, что только Россия сможет примирить Индию и Пакистан.