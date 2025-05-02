Командир бригады, участвующей в Курской операции, рассказал о звонке Путина

Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным «Баркас», которая участвовала в освобождении Курской области, заявил, что звонок президента РФ Владимира Путина стал для него неожиданностью. Его слова приводит ТАСС.

«Вызвал на связь верховный главнокомандующий, поблагодарил за проделанную работу лично состав бригады, за успешное выполнение задач, за завершение Курской операции, за наши боевые будни. <...> Звонок был неожиданный», — поделился деталями разговора с главой государства «Баркас».

Он добавил, что личный состав его бригады будет выполнять любую задачу, которую поставит перед ними верховный главнокомандующий на любой точке земного шара. Командир Вооруженных сил (ВС) России подчеркнул, что он и другие бойцы равняются на президента.

26 апреля Путин поздравил российских военных с полным разгромом противника в Курской области. Российский лидер заявил, что освобождение региона от украинских оккупантов создало условия для успешных действий на других направлениях фронта.

30 апреля президент РФ сообщил, что остатки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сидят «по щелям и в подвалах» в Курской области и просят командование об эвакуации, однако она невозможна из-за разрозненности бойцов.

Ранее глава Генштаба ВС РФ заявил о переломном моменте в ходе боев за Курскую область.