Очереди автомобилей перед Крымским мостом ликвидированы

Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью устранены. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в публикации.

Заторы в районе Крымского моста начали образовываться в ночь на 1 мая. В министерстве транспорта РФ объяснили, что рекордный поток туристов связан с востребованностью Крыма для отдыха. По данным министерства, количество машин, которые следовали в Крым 1 мая, было в 2,5 раза больше, чем в этот же день в 2024 году.

30 апреля на Крымском мосту временно ограничивали движение автомобилей. По какой причине власти приняли данное решение, не сообщалось. При этом граждан, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Ранее многочасовая пробка перед Крымским мостом попала на видео.