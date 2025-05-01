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Литва заявила о планах закупить средства ПВО дальнего радиуса

Минобороны Литвы: Вильнюс закупит системы ПВО дальнего радиуса действия
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Shutterstock

Литовские власти собираются закупить системы ПВО дальнего радиуса действия на несколько миллиардов долларов, заявила глава минобороны страны Довиле Шакалене. Ее цитирует ТАСС.

«В среднесрочной перспективе мы проведем анализ ситуации с системами ПВО, на основе которого будет сделан выбор закупаемого оружия. На это может быть направлено несколько миллиардов евро», — сообщила министр.

Отмечается, что под среднесрочной перспективой власти понимают период до 10 лет.

В апреле Евросоюз отказал Эстонии и Литве в выделении денег на создание «стены для беспилотников» на границе с Россией. Один только Таллин просил около €12 млн. Теперь государствам придется искать дополнительные источники финансирования для реализации этой задумки.

До этого сообщалось, что шесть собственных систем ПВО Литва отдала Украине.

Ранее министр обороны Литвы заявила о слабости «коалиции желающих».

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