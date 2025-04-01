Литва передала Украине шесть систем ПВО

Украина получит от Литвы шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Во вторник Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом.

«Есть новые системы ПВО от Литвы — шесть», — сказал президент.

О каких системах идет речь и были ли они уже поставлены, он не уточнил.

1 апреля Зеленский на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве сообщил, что в пятницу, 4 апреля, встретится с представителями «небольшой группы» государств, готовых предоставить свои войска для размещения на Украине.

До этого украинский лидер сообщал, что расстроен в связи с тем, что Киеву не удалось «дожать» Вашингтон в вопросе получения лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Украины.

Он объяснил это тем, что данный процесс «очень долгий».

Ранее в Европе назвали срок вступления Украины в ЕС.