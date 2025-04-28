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Рогов заявил об ударе ВСУ по жилым домам в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали жилые дома в Токмаке и Водяном кассетными боеприпасами
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в городе Токмак и населенном пункте Водяное в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что украинские военные целенаправленно атаковали жилые дома.

«Сначала они ударили по жилому многоквартирному дому в Токмаке дроном-камикадзе, в нескольких квартирах разбиты окна и повреждено утепление», — сказал Рогов.

Позже, добавил он, Украина нанесла удар кассетными боеприпасами по жилым домам Водяного в Каменско-Днепровском районе. В результате атаки одного мирного жителя спасти не удалось. Кроме того, повреждение получил газопровод.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ при помощи беспилотников самолетного типа атаковали Беловский район Курской области. Повреждения получили маслозавод в слободе Белой и школа в селе Песчаном.

Ранее глава Генштаба ВС РФ раскрыл потери ВСУ в Курской области.

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